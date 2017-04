Familie-uitje in tuktuk eindigt in greppel

WASPIK - Wat een leuk familie-uitje had moeten zijn, eindigde in een klein drama. De tuktuk was net een bruggetje over in de Oudestraat in Waspik toen de bestuurder de macht over het stuur kwijt raakte.

Voordat de tuktuk tijdens een rondrit in de greppel tot stilstand kwam, reed het eerst een boom. Vier van de vijf inzittenden kwamen met de schrik vrij. Behalve de bestuurder, die had het meeste pech. Hij werd met een gebroken been naar het ziekenhuis gebracht. Volgens omstanders was het een erg harde klap.



Onlangs is er op ongeveer dezelfde plaats ook al een ongeluk gebeurd met een tuktuk. Het toeval wil dat het een tuktuk van hetzelfde verhuurbedrijf is.