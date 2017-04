Met de auto in huis vallen; het gebeurt vaak in Brabant

EINDHOVEN - Een auto in je woonkamer, je moet er niet aan denken. Toch gebeurt het regelmatig in Brabant. Alleen dit jaar was het al zeker zes keer raak, zoals gisteren in Helmond. Dat is oppassen geblazen dus! Hieronder zie je de meest opmerkelijke huisbezoeken van het afgelopen jaar.

Auto rijdt woonkamer van huis in Helmond binnen terwijl bewoner op de bank zit



????Op 27 april ging het dus mis in Helmond. Daar wilde een 61-jarige bestuurster even na twaalf uur vanaf de Rijnlaan de Dinkelstraat inrijden, maar de Helmondse reed rechtdoor. Gelukkig raakte er niemand gewond.Aan het einde van vorig jaar reed in Bakel een auto een huis binnen . Een automobiliste reed met haar auto van een parkeerplaats, stak een grote weg en een ventweg over, schoot met haar auto tussen een lantaarnpaal en een boom door en raakte toen het huis.????Bij dit onverwachte bezoek in Eindhoven in mei vorig jaar bleef niet iedereen ongedeerd. De automobilist raakte gewond en moest naar het ziekenhuis. Op het moment van de klap was er niemand thuis.Op 17 april vorig jaar reed een auto een huis binnen in Helvoirt,