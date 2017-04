Slachtoffers bedrijfsongevallen: 'Erken dat er fouten zijn gemaakt'

VELDHOVEN/HELMOND - Wie slachtoffer is geworden van een arbeidsongeval wil op de eerste plaats dat het bedrijf erkent dat er fouten zijn gemaakt. "Maar nog belangrijker vinden we het als het bedrijf meewerkt aan een 'verbeterplan', om te voorkomen dat er opnieuw slachtoffers vallen', zegt Patrick van de Sande. Hij deed de uitspraak vrijdag op de internationale herdenkingsdag voor arbeidsslachtoffers.

Patrick raakte bij de stichting betrokken na een ernstig bedrijfsongeval in augustus 2014 in Helmond. Zijn zwager, Toon van der Loo uit Veldhoven, kwam daarbij om het leven. Hij was blootgesteld aan het gevaarlijke gas argon, dat was vrijgekomen toen hij samen met een collega aan het werk was in een reinigingsreactor van het chemisch bedrijf Xycarb Ceramics. Beide mannen raakten buiten bewustzijn en overleden later in het ziekenhuis.



'Meer veiligheid op de werkvloer'

De rechtbank veroordeelde Xycarb Ceramics tot een boete van 75.000 euro. Aanvankelijk tekenden de nabestaanden hoger beroep aan, omdat ze de boete te laag vonden. Maar na bemiddeling van de Stichting Arbeidsongevallen wilde het bedrijf meewerken aan een plan om de veiligheid op de werkvloer te verbeteren.



"Xycarb heeft zich van zijn beste kant laten zien," zegt Karien, weduwe van de omgekomen Toon van der Loo. "Ik was heel verrast toen ik bij een bezoek aan het bedrijf zag hoeveel er inmiddels is aangepast." Het bedrijf heeft daarbij nauw samengewerkt met de nabestaanden, waaronder Karien en haar broer Patrick. "We zijn inmiddels allebei als vrijwilliger betrokken bij de Stichting Arbeidsongevallen. Het is hard nodig dat er landelijk aandacht voor komt. "



Fatsoenlijke behandeling nabestaanden

Volgens de stichting lopen jaarlijks 211.000 werknemers letsel op door een ongeval tijdens het werk. Per jaar komen gemiddeld 60 tot 80 werknemers om tijdens het werk. De stichting wil dat er landelijk een actieplan komt om dat aantal te laten dalen. Verder wil ze dat nabestaanden en slachtoffers fatsoenlijk behandeld worden.