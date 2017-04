Jesse Klaver verliest moeder na ziektebed, formatie ligt dag stil

ROOSENDAAL - De moeder van GroenLinks-leider Jesse Klaver is overleden. Dat maakte informateur Edith Schippers vrijdagmiddag bekend. Dinsdag is de uitvaart. De formatiegesprekken van dinsdag zullen daarom niet doorgaan.

De Roosendaalse fractieleider van GroenLinks verliest zijn moeder na een ziektebed van enkele weken. Eerder deze maand maakte Klaver (30) bekend dat zijn moeder in het ziekenhuis was opgenomen. Hij noemde haar toestand 'zorgwekkend'.



In 2015 vertelde Klaver in een interview dat hij opgroeide bij zijn opa en oma in Roosendaal. Zijn alleenstaande moeder woonde een paar huizen verderop.



GroenLinks onderhandelt met VVD, CDA en D66 over een nieuw kabinet.