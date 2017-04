Eerbetoon aan 'Grootste Boer' Louis Schenk tijdens lichtstoet

HUIJBERGEN - De Grootste Boer van Huijbergen is twee weken geleden op 61-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van kanker. Louis Schenk zette zich niet alleen jarenlang in voor carnavalsvereniging De Sanegeit, maar was ook voorzitter van de jaarlijkse lichtstoet door Ossendrecht. Daarom krijgt Louis Schenk morgen een speciaal eerbetoon tijdens 'zijn' stoet.

"Hij was tegen iets aan het vechten wat ‘ie niet kon winnen”, vertelt zoon Wesley Schenk verslagen.



Drukke crematie

Ruim twee maanden geleden werd bekend dat Louis nog maar kort te leven had. Er was kanker ontdekt. Dit slechte nieuws raakte niet alleen de directe omgeving van Louis, maar ook de rest van de inwoners van Huijbergen. Louis Schenk was een bekend gezicht in het dorpje.

Op zijn crematie vorige week vrijdag was het daarom “bizar druk” vertelt zijn zoon. “Er was ongeveer vijfhonderd man. Huijbergen is klein dus het nieuws gaat heel snel rond. We hebben daarom ook heel veel berichtjes en kaarten ontvangen.”

In maart ontving Louis nog een lintje voor zijn betrokkenheid bij onder meer het Huijbergse carnaval. Hij werd benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Zoon neemt stokje over

Wesley Schenk kijkt terug op een heftige periode. “Het is heel onwerkelijk, want het is zo snel gegaan. Hij heeft beetje bij beetje moeten inleveren.” Het ging langzaamaan steeds slechter met Louis. Hij overleed uiteindelijk op zaterdag 15 april heel plots aan een longbloeding.

Morgenavond zou Louis met behulp van een wensambulance komen kijken naar de lichtstoet. Maar helaas kan hij dit niet meer meemaken. Daarom neemt zoon Wesley het stokje over. “Toen pa ziek werd hebben ze mij gevraagd of ik interim-voorzitter wilde worden. Pa liep elk jaar constant rondjes om alles in goede banen te leiden. Aangezien hij er niet meer is, ga ik dat nu doen.”



Minuut stilte

Om Louis te eren stopt de lichtstoet morgenavond ter hoogte van café De Boulevard. “De muziek gaat dan uit en waar mogelijk de verlichting ook. We houden dan een minuut stilte.

Voor Wesley is het nog heel onwerkelijk. “Ik ga er steeds meer aan denken. Het was echt een rollercoaster. Ik mis alles wat ‘ie was. En deed.”



Twaalf verlichte carnavalswagens

De lichtstoet in Ossendrecht begint morgenavond om half 10 en rijdt door de O.L.V. ter Duinenlaan, Markt, Dorpsstraat, Kerkstraat, Zr. Marie Aldophinestraat en de Koningin Wilhelminastraat. Er doen dit jaar twaalf wagens, twee majorettegroepen, een drumband en drie dweilbands mee. Andere jaren kwamen er duizenden mensen op af.