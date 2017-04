Gelukt! Boek over Koningsdag nu al klaar: 'Heeft uren slaap gekost'

TILBURG - Het leek gekkenwerk: bij uitgeverij Gianotten in Tilburg was een boek over Koningsdag in de maak dat vijftig uur na het feest klaar moest zijn. Die deadline is gehaald, zo blijkt vrijdagmiddag.

Er is donderdagnacht tot heel laat gewerkt en vrijdagmorgen was er wat vertraging, maar het is gelukt, zo zegt directeur Dré Stevens van Gianotten vrijdag aan het einde van de middag tegen Omroep Brabant.



LEES OOK: Gekkenwerk: binnen 50 uur een boek over Koningsdag maken



Marathon

"Het heeft me wel wat uren slaap gekost", constateert hij. "Het is een marathon geweest." Het boek bestaat uit verhalen over Koningsdag donderdag, geschiedenis en heel veel foto's. "Het zwaarste stuk zat in het schrijven en het redigeren van de foto's."



Zaterdag is het boek al te koop in de boekhandel van Gianotten. "Om drie uur 's middags ligt het in de winkel." Er zijn tweeduizend boeken gemaakt.