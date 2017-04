Lichaam gevonden in Merwede bij scheepswerf Werkendam

WERKENDAM - De politie heeft vrijdag aan het einde van de middag een lichaam gevonden in de Merwede bij Werkendam.

Het lichaam werd gevonden ter hoogte van de Sleeuwijksedijk en De Werken, op dat punt is een scheepswerf gevestigd. Er zijn geen details bekend over de vondst.



De politie stelt een onderzoek in. Het team Forensisch Technische Opsporing (FTO) helpt hierbij