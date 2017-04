Volg hier LIVE de wedstrijden van de Brabantse clubs in de Jupiler League

EINDHOVEN - In de voorlaatste speelronde in de Jupiler League staat er één volledig Brabants duel op het programma. NAC neemt het in eigen huis op tegen FC Oss. Ook Jong PSV, Helmond Sport en RKC Waalwijk spelen een thuiswedstrijd.

NAC-FC Oss 0-1

Terug naar de eredivisie, dat is het doel van NAC. Een goede eindpositie in de reguliere competitie kan daarbij helpen. Weet de Bredase club bij de beste zeven van de Jupiler League te eindigen, hoeft het een ronde minder te spelen in de play-offs. Vrijdagavond moet een eerste stap richting de top zeven gezet worden, thuis tegen het al uitgespeelde FC Oss. Bij de bezoekers speelt de huidige topscorer van de Jupiler League: Tom Boere.



FC Oss komt binnen tien minuten spelen op voorsprong in het Rat Verlegh Stadion. Op aangeven van Justin Mathieu kan een vrijstaande Richard van der Venne de bal simpel in het doel van NAC-goalie Jorn Brondeel schuiven. Een paar minuten later is het Brondeel die een doelpunt van Istvan Bakx weet te voorkomen. Niet veel later krijgt Mathieu de kans om Oss op 0-2 te schieten, maar hij mist.Het eerste elftal heeft een weekend vrij vanwege de bekerfinale, daarom hoopt Jong PSV-trainer Pascal Jansen op extra veel supporters bij de laatste thuiswedstrijd van het seizoen. Op de Herdgang nemen de Eindhovenaren het op tegen Telstar.In eigen huis neemt Helmond Sport het op tegen Almere City. De thuisploeg heeft geen belang bij winst of verlies, buiten het feit dat het na twee overwinningen met een beter gevoel de play-offs voor promotie in gaat. Almere City staat momenteel zevende in de Jupiler League, het is een directe concurrent van NAC.Na een half uur spelen komt Almere City op een 0-1 voorsprong, Rick ten Voorde maakt het doelpunt. De spits werkt de bal in tweede instantie binnen.FC Eindhoven kan zich nog kwalificeren voor het seizoenstoetje, de ploeg van trainer Ricardo Moniz heeft dat in eigen hand. In de laatste twee duels van het seizoen moeten dan vier punten gepakt worden. De eerste stap moet gezet worden in Leeuwarden, tegen SC Cambuur. Een tegenstander in topvorm. Cambuur is de enige ploeg uit de Jupiler League die de afgelopen vijf duels won.De thuisploeg komt al snel op voorsprong. In de achtste minuut is het al raak. Een schot van Jergé Hoefdraad vliegt in de goal, doelman Ruud Swinkels was kansloos nadat het schot door een Eindhoven-speler van richting veranderde. Vanuit een strafschop komt Cambuur op een 2-0 voorsprong, Erik Bakker benut na twintig minuten spelen een strafschop. Sander van de Streek zet Cambuur kort voor rust op 3-0.Na de 5-0 nederlaag tegen SC Cambuur moet RKC zich herpakken tegen Fortuna Sittard. Uit de laatste zes competitieduels pakte RKC slechts Met twee zeges in de laatste twee duels kan RKC zich nog plaatsen voor de play-offs. Het is daarbij wel afhankelijk van de resultaten bij concurrenten FC Emmen en FC Eindhoven.