Dief steelt vaatwasser en brengt hem ook weer terug

TILBURG - Zomaar even je nieuwe vaatwasser op straat in Tilburg laten staan, is er ook niet meer bij. Terwijl de bezorger van het apparaat de flat in liep, jatte een jongeman de nog buitenstaande vaatwasser mee. Het appartementencomplex had camerabewaking en daardoor stond de diefstal op film.

Hup, vaatwasser stukje optillen, karretje eronder en gaan. Het duurde nog geen minuut. En dit stond dus allemaal op camera. Het filmpje werd op Facebook geplaatst in de hoop de dief te vinden. De reacties stroomden binnen en het filmpje werd in korte tijd bijna vijftig keer gedeeld.



Of het hierdoor te heet onder de voeten van de dief werd, is onbekend, maar nog geen twee uur later stond de vaatwasser weer netjes voor de deur geparkeerd. De eigenaresse was er blij mee en bedankte de 'dief' voor het terugbrengen.