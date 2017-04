Tilburg Trappers in uitverkocht stadion op jacht naar tweede Oberliga-titel [LIVE]

TILBURG - In een volledig uitverkocht IJssportcentrum op Stappegoor jaagt Tilburg Trappers vrijdagavond op de titel in de Oberliga. Bij een zege op Tölzer Löwen kroont de Tilburgse ijshockeyclub zich voor het tweede jaar tot kampioen van het derde niveau in Duitsland. Tussenstand: 2-0 voor Tilburg Trappers.

Met nog vijftien minuten te spelen in de tweede periode komt Tilburg Trappers op een 2-0 voorsprong. Mickey Bastings maakt de tweede Tilburgse treffer.



Eerste periode

Een schot van Giovanni Vogelaar zette de Trappers op voorsprong tegen Tölzer Löwen. Met nog iets minder dan drie minuten te spelen leek Trappers op 2-0 te komen in de eerste periode, maar het doelpunt werd afgekeurd.



De eerste twee duels werden gewonnen door Tilburg Trappers, daardoor kreeg het dinsdag de eerste kans om het kampioenschap te pakken. In de derde wedstrijd in de finale die gaat volgens het best-of-five-principe verloor de Tilburgse club in Duitsland met 4-2, waardoor er sowieso een vierde wedstrijd nodig is. Tilburg Trappers kan het nu in eigen huis afmaken, voor het oog van 2500 fans.