Afval in brand tussen twee monumentale panden in centrum Roosendaal

ROOSENDAAL - In een ruimte tussen twee panden aan de Molenstraat in Roosendaal heeft vrijdagavond een brand gewoed. Het vuur ontstond in afval dat tussen de twee panden lag. De brandweer kwam ter plaatse om het vuur te bestrijden. Ook werd een hoogwerker ingezet.

De brand woedde aan de achterzijde, vlakbij feestwinkel SEP. Vanaf de straat waren geen vlammen te zien. Wel kwam er rook en stank vrij.





De brandweer had het vuur snel onder controle. De bewoners van een appartement in een van de panden mochten snel weer naar binnen.