De PSV-talenten van morgen hebben op vrijdagavond nog veel moeite met Telstar (1-0)

EINDHOVEN - Met een versterkt en verjongd team moest Jong PSV ploeteren om tegen laagvlieger Telstar toch nog de winst te pakken. Op De Herdgang werd het, na een 0-0 ruststand, door een late goal toch nog 1-0.

Jong PSV speelde met diverse spelers waarvan de clubleiding hoopt dat ze het volgend seizoen serieus in aanmerking komen voor het eerste team. Maar dat is dan niet op basis van deze wedstrijd.



De eerste helft was rommelig, hoewel Jong PSV wel de bovenliggende partij was en via Gudmundsson, Lammers en Verreth ook wel kansen creëerde.



Na rust lange tijd hetzelfde beeld, waarbij Telstar-aanvaller Zamouri dicht bij een doelpunt was. Zijn schot kwam op de paal terecht. Even later was het voor Jong PSV wel raak. Albert Gudmundsson schoot raak na een fraaie aanval.



Op de ranglijst schiet Jong PSV hier weinig mee op. Het team van Pascal Jansen, die na dit seizoen hoofd opleidingen bij PSV wordt, lijkt met nog een uitwedstrijd tegen Achilles op het programma, af te stevenen op een vierde plaats.