Jonge Black Swords stelen de show bij Holland's Got Talent én zoeken een zanger(es)

BLADEL - Een stoere naam is er, en wat talent betreft zit het wel goed. De jonge leden van de Black Swords stalen vrijdagavond de show bij RTL's Holland's Got Talent. Het ontbreekt de piepjonge band echter nog aan één ingrediënt: een zanger(es). Wie meldt zich?

"Meer dan keigoed, jullie zijn fantastisch!" Zo beoordeelde jurylid Chantal Janzen de Brabantse rockformatie Black Swords.



De bandleden van ongeveer dertien jaar oud uit Bladel, Hoogeloon en Hapert maakten indruk op de jury met hun versie van Nirvana's klassieker Smells Like Teen Spirit.



Zanger

"Zijn jullie onderweg niet iets verloren", vroeg Janzen zich hardop af. "Een zanger misschien?" Frontman Wytze maakte meteen van de gelegenheid gebruik: "Wil iemand uit Brabant die goed kan zingen onze zanger of zangeres worden", richtte hij zich tot de camera's. "Ongeveer dertien jaar is goed."



Op zondag 14 mei is er een auditie. Geïnteresseerden kunnen zich melden op de Facebookpagina van Holland's Got Talent.