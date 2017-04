Duizenden liters gelekt uit tankwagen Eindhoven, wegen afgesloten

EINDHOVEN - In het noorden van Eindhoven is vrijdagavond laat een tankwagen gaan lekken. De brandweer is nog bezig met het opruimen van duizenden liters vloeistof.

De lekkage werd ontdekt op de Steenoven op industrieterrein Kapelbeemd. Er zou een afvalstof zijn gelekt, maar dat is onbevestigde informatie. Omstanders spreken van een 'donkerkleurige drek'.



De brandweer is opgeroepen om de straat schoon te vegen. Automobilisten zijn ondertussen al door de vloeistof heen gereden en hebben het goedje zo ook over de Boschdijk verspreid.



De brandweer heeft een deel van de Boschdijk en de Steenoven afgezet om de straat schoon te kunnen maken