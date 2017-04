'Beschamend' NAC recht de rug en wint ruim van FC Oss: 'Begint met passie en strijd'

BREDA - NAC ging vrijdagavond met een 0-1 achterstand rusten in eigen huis. Het publiek trakteerde de eigen spelers op een fluitconcert. Na afloop van de wedstrijd volgde applaus, want de reactie in de tweede helft bracht NAC uiteindelijk een 4-1 overwinning.

De eerste helft was matig, heel matig. Maar in de tweede helft zetten we het goed recht met vier goals", zei Giovanni Korte na afloop van de wedstrijd. "Het verschil tussen de eerste en tweede helft was dat we duels wilden winnen. Het begint bij passie en strijd, dat misten we in de eerste helft."



Korte, twee keer trefzeker voor NAC, gaf aan dat 'de trainer was losgegaan in de rust'. Stijn Vreven baalt dat hij los moest gaan. "Ik begrijp het niet. Waarom elke keer wachten tot de rust, tot ik zeg dat het niet kan en alle hoeken van de kleedkamer laat zien. Als speler van NAC moet je heel goed het DNA weten. Dat is elke week opnieuw starten met passie."De Belgische oefenmeester is blij met de 4-1 zege, maar de eerste helft blijft wel door het hoofd van Vreven spoken. "Met 4-1 heb je een grote uitslag. Maar over de eerste helft kan ik kort zijn, die was beschamend. Slecht spelen wordt hier zeker geaccepteerd. Maar spelen zonder passie, duelkracht en saamhorigheid, dat mag gewoon nooit gebeuren. Dat gebeurde de eerste helft wel, dat is zeer teleurstellend."Rick Stuy van den Herik baalde flink na afloop van het duel in Breda. De aanvoerder van FC Oss had tijdens het duel lange tijd het idee dat een zege in de maak was. "We moeten met rust 3-0 voorstaan, dan mogen ze hier niet klagen. Nu laten we ze in leven. En dan gaat het publiek er nog extra achter staan, dan weet je dat het kan gaan spoken hier."Hoe het kan dat het uiteindelijk nog fout gaat en NAC zelfs vier keer kan scoren, Van den Herik weet het niet. "Het is het hele seizoen al zo, ik kan het ook geen pech meer noemen. We moeten naar onszelf kijken. We krijgen er gewoon weer vier tegen, dat is een terugkomend verhaal. Maar we kunnen terugkijken op een goed eerste uur, daar moeten we aan vasthouden."