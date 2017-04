'Brabantse jongeren botsen onderweg naar Belgisch festival'

OUD-TURNHOUT - Twee jonge Brabanders zijn vrijdagavond gewond geraakt bij een ongeluk in België. Volgens de Gazet van Antwerpen waren de twee onderdeel van een groep die onderweg was naar een festival.

Het ging mis op de N139 in Oud-Turnhout, niet ver over de grens bij Reusel. Een bestelwagen raakte de personenauto van de Brabanders in de flank toen zij de provinciale weg op wilden draaien.



Ziekenhuis

De bestuurster moest volgens de krant naar het ziekenhuis. Een vrouw die achterin zat, raakte bekneld. De andere twee passagiers (een man en een vrouw) brachten het er waarschijnlijk zonder verwondingen vanaf.



Het gezelschap komt uit de buurt van Uden en was onderweg naar Groezrock, een muziekfestival in Meerhout. Het is niet bekend hoe het ongeluk kon gebeuren.