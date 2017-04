Auto slaat over kop, bestuurder zwaargewond

ZEVENBERGSCHEN HOEK - Een automobilist is in de nacht van vrijdag op zaterdag zwaargewond geraakt nadat zijn auto over de kop sloeg op de De Langeweg in Zevenbergschen Hoek.

De bestuurder verloor door nog onbekende oorzaak de macht over het stuur. De gewaarschuwde brandweer heeft de auto gestabiliseerd en het slachtoffer bevrijd.



In de auto lagen motoronderdelen, autobanden en een zwaar metalen frame. Volgens de hulpdiensten heeft de man geluk gehad dat deze spullen niet naar voren schoten.



Het slachtoffer is met spoed naar het Erasmusziekenhuis in Rotterdam gebracht. De trauma-arts ging mee in de ambulance.