Garage vat vlam, politie doet onderzoek

DEURNE - Een garage naast een huis aan de Leembaan in Deurne is in de nacht van vrijdag op zaterdag in vlammen opgegaan. Ook een auto ging verloren.

Het vuur lijkt te zijn ontstaan in een container. Hoe de brand kon ontstaan, is nog onbekend. Toen de brandweer aankwam, sloegen de vlammen al uit de garage.



Videobeelden

De politie doet onderzoek en bekijkt onder meer videobeelden van buurtbewoners.