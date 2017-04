FC Oss neemt Justin Mathieu tegen zichzelf in bescherming: 'We wilden geen rare dingen horen'

BREDA - Justin Mathieu mocht vrijdagavond na de wedstrijd tegen NAC de pers niet te woord staan. FC Oss nam de speler 'tegen zichzelf in bescherming'.

"Ik kan begrijpen dat je hem graag wilde spreken", zei FC Oss-trainer Klaas Wels na de 4-1 nederlaag. "Maar ik ken Justin, iedereen kent Justin. Ik vind Justin een fantastische speler en we wilden hem vandaag tegen zichzelf in bescherming nemen. Om geen rare dingen te horen, vanuit wie zijn mond dan ook. Ik wilde hem niet in de situatie brengen waarin dingen kunnen gebeuren die we niet willen."



Na de thuiswedstrijd eerder dit seizoen liet Willem II-fan Mathieu zich nog negatief uit over NAC. "Ik speelde tegen een club die ik diep in mijn hart niet mag." De naam van NAC mocht hij vroeger eigenlijk niet uitspreken. Fans van de Bredase club waren de uitspraken van Mathieu niet vergeten. In combinatie met zijn beslissende eigen goal reden genoeg voor een spandoek.Mathieu gaf vrijdagavond de assist op de 0-1 van FC Oss, maar het lukte hem niet om voor open doel de 0-2 te maken. Uiteindelijk stapte hij met een 4-1 nederlaag van het veld.