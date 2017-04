Grootste pop-up barbecuerestaurant van Nederland in Efteling

KAATSHEUVEL - Het grootste pop-up barbecuerestaurant van Nederland verrijst zaterdag 17 juni in attractiepark de Efteling in Kaatsheuvel. De barbecue maakt deel uit van het Efteling Midsummer Festival, dat voor de derde keer wordt georganiseerd om het begin van de zomer te vieren.

De barbecue vindt plaats op de Speelweide, tussen het Anton Pieckplein en Carnaval Festival. "Toegankelijke gerechten worden hier bereid op gigantische grillen", laat de Efteling via de website weten.



Er staan ook verschillende foodtrucks en eettentjes en een live-band zorgt voor een gezellige sfeer.



Zeven area's

Tijdens het Efteling Midsummer Festival is het attractiepark de hele dag in festivalsfeer. Het park is deze dag opgedeeld in zeven verschillende area's. Naast de Midsummer Area waar de pop-up barbecue plaatsvindt, is er bijvoorbeeld een Silent Summer-festival bij het spookslot, waar je kan genieten van een silent disco en toverdrank kan proeven van een 'groene fee'.



Ruigrijk staat in het teken van 'Summer Fun'. Je kan in deze 'Summer Heights-area' genieten van het uitzicht en bubbels in de Pagode en in de Gondolettavijver - in de 'Summer Boats Area' - kun je luisteren naar muziek en je laten betoveren door duizenden wenslantaarns die glinsteren op het water.



Aparte tickets

Om te genieten van het Efteling Midsummer Festival zijn aparte tickets nodig. Er zijn twee soorten tickets verkrijgbaar. Met een combi-ticket kunnen bezoekers al vanaf twee uur 's middags terecht. Mensen met een avond-ticket zijn vanaf zeven uur 's avonds welkom.



Het festival duurt tot één uur 's nachts, de buitenattracties sluiten om middernacht.