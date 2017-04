Politiehond bijt inbreker in billen

DIESSEN - Een politiehond heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag een inbreker in zijn billen gebeten na een inbraak in een bedrijf aan de Julianastraat in Diessen.

Getuigen hadden gezien hoe twee mannen het bedrijf binnengingen en waarschuwden de politie.



Agenten zagen de auto van de verdachten vervolgens rijden op de provincialeweg bij Hilvarenbeek en zette die aan de kant.



Aras

In de auto vonden de agenten inbrekersmateriaal. Toen ze de twee Tilburgers wilden gearresteren, ging een van hen er vandoor. Hij verstopte zich in de bosjes, maar politiehond Aras wist de man toch te vinden en beet hem in zijn billen.



Hij is naar het ziekenhuis gebracht om daar te worden behandeld aan zijn verwondingen. De andere man is vastgezet.