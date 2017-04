Blaastestgrap wijkagent Rachid is internethit

BREDA - "Ja, nu mag je. Blazen, blazen, blazen....Wijkagent Rachid neemt met een brede grijns een blaastest af tijdens een uitgaansnacht in Breda. Waarom hij lacht? De nietsvermoedende dame in kwestie blaast op zijn portofoon. Een filmpje ervan op Dumpert is ruim 275.000 keer bekeken.

"Heeft 'ie het niet gedaan dan? Moet je echt blazen?" De eerste keer mislukt de test. Maar de dame is de beroerdste niet en wil gerust nog een keer blazen."Als 'ie groen blijft, is het goed." Agent Rachid en de vrouw kijken naar de portofoon. Het is haar geluksavond: "Hij blijft nog steeds groen."Na een high five verdwijnt de dame de uitgaansnacht in. Agent Rachid blijft achter en grinnikt. Het filmpje van zijn actie wordt zo vaak bekeken, dat je zou kunnen concluderen dat ook hij voor zijn grap de 'P van Prima' krijgt.