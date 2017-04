Bizarre ontknoping eredivisie met titel PSV al tien jaar geleden: 'Niet te geloven' [VIDEO]

EINDHOVEN - 'Het is niet te geloven', schreeuwde commentator Koert Westerman. PSV werd precies tien jaar geleden kampioen van Nederland, na een bizarre slotdag.

PSV leek kansloos voor de landstitel in 2007, maar een onvergetelijke laatste speelronde in de eredivisie zorgde voor een volksfeest in Eindhoven. De ploeg van trainer Ronald Koeman stond bij aanvang van het duel met Vitesse derde, maar ging koploper AZ en nummer twee Ajax voorbij op de ranglijst.



"Als je het weer vertelt, krijg ik nog steeds kippenvel van dat moment. Dat vergeet je nooit meer", zei Ronald Koeman in de documentaire 'Het is niet te geloven'. Phillip Cocu maakte uiteindelijk de beslissende treffer, de huidige trainer van PSV kan het ook nog steeds niet geloven. "Zo'n ontknoping, op die manier, dat is echt uniek."



Na speelronde 33 stonden AZ, Ajax en PSV allemaal op 72 punten. AZ kwam op bezoek bij Excelsior al snel met een man minder te staan na rood voor doelman Boy Waterman. De ploeg van trainer Louis van Gaal verloor uiteindelijk met 3-2. Na de club uit Alkmaar had Ajax de beste papieren, op basis van het doelsaldo. De Amsterdammers stonden voor de laatste wedstrijd op +47, PSV op +46. Ajax had daarbij het voordeel dat het bij een gelijk doelsaldo meer doelpunten gemaakt had.Op bezoek bij Willem II won Ajax met 0-2, daardoor kwam het op 75 punten en een doelsaldo van +49. PSV eindigde het seizoen ook op 75 punten, maar door de ruime zege had het uiteindelijk een beter doelsaldo: +50.Bij de start van de wedstrijden was AZ koploper en de virtuele kampioen. Ajax stond bij rust aan kop van de ranglijst. De ploeg van trainer Henk ten Cate stond toen met 0-1 voor in Tilburg, AZ stond gelijk in Rotterdam (1-1) en PSV had een 2-1 voorsprong. Drie kwartier later was het weer helemaal anders. Na kampioen PSV eindigde Ajax als tweede, AZ moest genoegen nemen met de derde plaats.