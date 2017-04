Auto ramt bloemenzaak: 'Ik denk dat de bestuurster de winkel even van dichtbij wilde zien'

BOXTEL - Een automobiliste is zaterdag tegen de gevel van Bloemsierkunst Marimba in Boxtel gereden. Ze raakte niet gewond, volgens de eigenaar van de bloemenzaak. Hoe het ongeluk gebeurde, is nog niet bekend.

Bart van Roosmalen, de eigenaar van de winkel, is er rustig onder. “Ik denk dat de bestuurster de winkel even van dichtbij wilde zien”, grapt hij. Echt geschrokken is hij dan ook niet. “Het valt allemaal wel mee. Er is gelukkig niemand gewond geraakt.”



Het ongeluk gebeurde rond het middaguur. De eigenaar weet niet wat er precies misging en hoe het komt dat de vrouw de macht over het stuur verloor.



Veel schade

Zijn zaak heeft behoorlijk wat schade opgelopen. “Ik ben geen bouwkundige, dus kan geen schatting maken wat de schade precies is. Maar de verzekering is er al, dus dat komt allemaal goed”, aldus Van Roosmalen.

De winkel blijft zaterdag gewoon open. "Mensen kunnen gewoon een bloemetje halen. Wij willen ook gas blijven geven."