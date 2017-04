Twee honden overleden tijdens brand in camper

VESSEM - Twee honden zijn zaterdagmiddag omgekomen tijdens een brand in een Belgische camper op een camping aan de Zwembadweg in Vessem. Hoe de brand kon ontstaan, is niet bekend.

Het vuur werd rond tien over twaalf ontdekt. De honden bevonden zich in de camper toen de brand uitbrak, meldt een ooggetuige.



Mensen nagekeken

De eigenaren van de camper werden nagekeken door ambulancepersoneel, omdat zij rook hadden ingeademd.