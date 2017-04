Lente komt terug, zondag 20 graden: 'Voor het eerst sinds 9 april!'

EINDHOVEN - Het weer was de afgelopen weken niet bepaald lente-achtig. Maar de zon komt terug. Al is het voor één dag. Geniet er dus van, zondag. Want daarna is het tot en met bevrijdingsdag vrij wisselvallig.

"Na een frisse start warmt het zondag vrij snel op", vertelt Jordi Bloem van Weer.nl. "Het wordt vrij zonnig en er is weinig bewolking, een beetje sluierbewolking en een verdwaalde stapelwolk." Er staat zondag wel wat wind, uit het zuidoosten. "Maar uit de wind en in de zon is het echt een stuk warmer dan de afgelopen weken."



'Maandag storing'

Het wordt zo'n 20 graden. "En dat is voor het eerst sinds 9 april", benadrukt Bloem. "Het wordt dus echt lekker weer."

Het is de moeite waard om ervan te genieten, benadrukt de weerman. "Want maandag hebben we alweer te maken met een storing vanuit het zuidwesten. Die bevindt zich overdag boven Brabant en trekt maar langzaam weg. Dit betekent dat het een tijdje kan gaan regenen. Vooral in de middag, denk ik. De temperatuur valt dan weer terug naar een graad of veertien, vergelijkbaar met deze zaterdag. Dat is eigenlijk redelijk normaal voor de tijd van het jaar."



'Je moet wat geluk hebben'

En dat wisselvallige weer blijft tot en met bevrijdingsdag. "Af en toe is het wel even droog, met maximumtemperaturen rond de 14 en 15 graden. Maar dan moet je wat geluk hebben. Het houdt volgende week niet over..."