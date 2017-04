Teleurgestelde Vincent Janssen denkt niet aan vertrek bij Spurs: 'Volgend seizoen meer scoren'

LONDEN - Vincent Janssen kent een lastig eerste seizoen bij Tottenham Hotspur. De spits wordt steeds meer in verband gebracht met een vertrek, maar zelf wil Janssen niets weten van een transfer.

"Er zijn veel geruchten over een vertrek, maar ik zit nog geen jaar bij deze club. Ik heb bij mijn komst een langdurig contract getekend en ben hier gelukkig", zegt de 24-jarige spits uit Oss tegen The Sun, die een contract heeft tot de zomer van 2020.



Janssen scoorde dit seizoen in alle competities bij elkaar zes doelpunten, waarvan vier vanuit een strafschop. "Natuurlijk ben ik teleurgesteld met het aantal doelpunten dat ik gemaakt heb, maar ik ben geen 'quitter'. Ik hou van de club, mijn teamgenoten, de staf, de fans, alles. En we doen het goed, waarom zou ik dan vertrekken?"



'Goed seizoen voor mij'

In 24 competitiewedstrijden scoorde Janssen twee keer. "Ik heb niet zoveel doelpunten gemaakt als ik zou willen, maar ik ben als speler beter geworden. Ik ben nu een betere speler dan ik vorig seizoen was. Ik vind ook dat het een goed seizoen is geweest voor mij. Ik weet dat mensen kijken naar het aantal doelpunten en daar grapjes over maken, maar het is mijn eerste seizoen in een nieuw land en bij een nieuwe club."



"Mensen denken dat er geen problemen zijn omdat ik uit Nederland kom en Engels spreek. Maar alles is nieuw voor me", vervolgt de voormalig speler van Almere City en AZ. "Ik zie mijn vrienden en familie niet. De club doet er alles aan om me hier thuis te laten voelen. Ik geloof dat ik volgend seizoen meer ga scoren."



Het uitblijven van doelpunten en speeltijd zorgen wel voor wat frustratie. "Het is teleurstellend, maar ik moet hard blijven werken en geloven dat ik de volgende kans die ik krijg wel scoor. Soms is het moeilijk geweest. Als je van het veld gaat en je hebt kansen gehad, maar niet gescoord, is dat lastig. Het is moeilijk te accepteren omdat het nieuw is. Ik ben het niet gewend."