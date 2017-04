Huldiging kampioen Tilburg Trappers vanavond live te volgen

TILBURG - Kampioen Tilburg Trappers wordt zaterdagavond om zeven uur gehuldigd voor het stadhuis. De ijshockeyers veroverden vrijdag de Oberliga Meisterschaft, het kampioenschap van het derde niveau in Duitsland.

Om vijf uur komen de spelers van de Trappers bij elkaar. Tussen zes uur en half zeven vertrekt de ploeg op een platte kar vanaf de ijsbaan aan de Stappegoorweg naar het stadhuis. Om zeven uur zal de huldiging voor het stadhuis plaatsvinden.



Omroep Brabant doet vanaf ongeveer kwart voor 7 live verslag van de huldiding, het is te volgen via de website, apps en Facebook.Tilburg Trappers pakte vrijdag de titel in de Oberliga, net als een seizoen eerder. Bij de titel hoort geen promotie naar het tweede niveau van Duitsland. Enkele maanden geleden sprak Tilburg Trappers met Franz Reindl (voorzitter Duitse IJshockey Bond) en vicevoorzitter Marc Hindelang."De heer Reindl heeft aangegeven blij te zijn met de deelname van Trappers aan de Oberliga", zegt Ruud van Baast. "De kritiek die men in het begin van de overige Oberligaclubs kreeg, is nagenoeg geheel verdwenen. Vrijwel iedereen beschouwt Tilburg als een verrijking voor het deelnemersveld van de Oberliga."René Rudorisch, directeur van DEL2, tweede niveau van Duitsland, sprak over een mogelijke promotie. Op korte termijn is deelname 'niet waarschijnlijk'. "De teams in de DEL2 hebben aangegeven dat de jeugdopleiding van groot belang. In hun ogen strookt de deelname van een buitenlandse club niet met dit belang en belemmerd het de doorstroming van jeugdig Duits ijshockeytalent. Vooralsnog is dit het belangrijkste argument om Tilburg niet toe te laten tot de DEL2."