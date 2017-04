Directeur bij treinbotsing betrokken transportbedrijf: 'Dankbaar dat er verder geen gewonden zijn'

WOUW - "Hij is een ervaren man die gewend is met een dieplader te rijden." Dat zegt de directeur van Van de Vlist Logistics over de chauffeur die vrijdag in Wouw op het spoor belandde. Een trein reed er vervolgens bovenop. De ravage aan het spoor is groot en er rijden dit weekend geen treinen.

"Ik heb de chauffeur vrijdag kort gesproken. Hij geeft aan dat hij zelf niet weet wat er gebeurd is." Nico van der Vlist wijt dat aan de 'schrik en de deceptie'.



'Dankbaar'

Nadat de intercity bij een spoorwegovergang op de dieplader botste, ontspoorde de voorste treinwagon. Een conducteur raakte lichtgewond aan zijn hoofd. De chauffeur van de dieplader kon op tijd uit de cabine springen. Van der Vlist: "We zijn ontzettend dankbaar dat er verder geen gewonden zijn gevallen."



De directeur vervolgt over het ongeluk: "Dit is uiteraard helemaal niet wat wij willen. Het past niet bij ons bedrijf. Maar het is wel gebeurd."



De NS maakte vrijdagavond bekend dat het treinverkeer tussen Roosendaal en Bergen op Zoom tot maandag gestremd is.



Calamiteitenafdeling gaat zaak bekijken

Op die dag hoopt Van der Vlist ook de betrokken chauffeur weer te kunnen spreken. "Wij hebben een calamiteitenafdeling. Een aantal mensen gaan samen met de chauffeur bekijken wat er mis is gegaan."