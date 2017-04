Automobilist rijdt achteruit en schiet woning binnen

SPRANG CAPELLE - Een automobilist is tegen een woning aangereden in Sprang Capelle. Het voertuig reed achteruit, maar schoot door. Het is niet bekend hoe dit precies kon gebeuren. Er raakte niemand gewond.

De bewoners van de woning waren thuis en zaten in de kamer. Volgens een getuige zijn ze erg geschrokken, maar niet gewond geraakt.



Dit soort ongelukken gebeuren vaker in Brabant. In Helmond reed donderdag ook al een auto een woning binnen.