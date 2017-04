'Het was eigenlijk gewoon een grap', wijkagent Rachid over zijn blaastest-filmpje

BREDA - Het filmpje waarin wijkagent Rachid een vrouw laat blazen op zijn portofoon, is een ware internethit. De opname op Dumpert is inmiddels bijna 600.000 keer bekeken. De agent uit Breda is verbaasd dat zijn actie viral gaat: “Ik had dit echt niet verwacht. Het was een geintje.”

Tijdens zijn dienst tijdens een uitgaansnacht in Breda liet Rachid een vrouw een blaastest doen. Op zijn portofoon. De reden? Een groep dames wilde graag blazen. “En daar gaan we eigenlijk nooit op in”, vertelt de agent, die regelmatig werkt tijdens stapavonden. “Mijn collega en ik maakten een praatje met de groep en ik haalde toen dit geintje uit.”



Grapje hoort erbij

Een groep passerende jongens keek toe en mengde zich in het gesprek. Toen nóg een meisje wilde blazen, zag Rachid dat de jongens een telefoon tevoorschijn haalden. “Ik dacht dat ze een foto maakten, maar het bleek dus om een filmpje te gaan”, legt hij uit. “Dat de opname zo’n hit zou worden, had ik echt nooit verwacht.”



LEES OOK: Blaastestgrap wijkagent Rachid is internethit



De agent werkt als horeca-toezichter en is dus een bekende bij de Bredase jongeren. “ik probeer open en laagdrempelig te zijn. Een grapje op z’n tijd hoort daar ook bij”, zegt Rachid. “Ik ga graag in op gesprekken en geniet van het contact met het uitgaanspubliek.”



'Even blazen?'

De komende dagen heeft Rachid geen diensten in het uitgaansleven, maar tijdens zijn volgende shift zal hij ongetwijfeld veel worden aangesproken. “Ik verwacht veel verzoekjes om te mogen blazen…”