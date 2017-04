Gezellige beestenboel bij Animal Event in Beekse Bergen [FOTO'S]

HILVARENBEEK - Animal Event in Hilvarenbeek blijft ongekend populair bij dierenliefhebbers. De elfde editie van het driedaagse evenement op het terrein van Safaripark de Beekse Bergen brengt ook dit weekend tienduizenden mensen op de been. En het huisdier mag gezellig mee.

Genoeg te doen voor dierenfans, want het evenemententerrein staat bomvol met kraampjes, wedstrijdpistes, een raskattenplaza, boerderijplein en frisbeevelden.





Onze fotografe was ook bij Animal Event en schoot schitterende plaatjes. De hele fotoserie kun je hier bekijken. Honden kunnen meedoen aan allerlei demonstraties, van jachttraining, flying frisbee en eendendrijven tot in een enorm waterbassin springen. Dat laatste is wel voor de stoere viervoeters, want de meeste honden durfden de sprong naar de tennisbal in het water niet te maken.Op het strand kan gerend en geravot worden met soortgenootjes. Ook staan er kano's klaar voor een tochtje op het water voor hond en baas.Kalfjes knuffelen, mieren bestuderen in hun eigen ant village, doggy dancing, kippen aaien, je komt als bezoeker tijd te kort. Animal Event is ook zondag nog te bezoeken.