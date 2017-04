Dode bij scheepswerf Werkendam niet door misdrijf om het leven gekomen

WERKENDAM - In de Merwede bij Werkendam werd vrijdag een lichaam gevonden. De politie meldt zaterdag niet uit te gaan van een misdrijf.

De politie werd rond zeven uur gebeld door mensen op een boot. Zij zagen een lichaam ter hoogte van de Sleeuwijksedijk en De Werken, bij de scheepswerf. Het lichaam werd uit het water gehaald en is geborgen.



Er is niets bekend over de identiteit. Het team Forensisch Technische Opsporing (FTO) kwam ter plaatse. Na onderzoek gaat de politie niet uit van een misdrijf.