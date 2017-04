'Dit is een prestatie van formaat', boek Koningsdag na 50 uur ploeteren in de winkel

TILBURG - Na vijftig uur bloed, zweet en tranen is het zaterdag eindelijk zover. Het boek 'Koning Willem-Alexander ziet Abraham in Tilburg' is te koop. De Tilburgse drukkerij Gianotten maakte samen met een leger schrijvers en fotografen in vijftig uur tijd een speciaal boek over Koningsdag 2017. Dit omdat de Koning ook vijftig werd.

Onder luid applaus krijgt wethouder Erik de Ridder het tweede exemplaar van het boek uitgereikt. "Het eerste is natuurlijk voor de Koning", legt directeur van Gianotten, Dré Stevens uit. De Ridder neemt het trots in ontvangst. "Dit is een prestatie van formaat waar we trots op mogen zijn."



En niet alleen De Ridder is trots, ook Stevens staat te glunderen van oor tot oor. "Het was een hele lange dag maar ik ben apentrots", vertelt hij al bladerend door het boek. "Het is prachtig geworden en dat in zo'n korte tijd."



Nadat De Ridder en Stevens het groepje mensen dat naar boekhandel Gianotten-Mutsaers is gekomen hebben toegesproken, wordt de kar met boeken binnengereden. De tientallen mensen vliegen er op af. Ze kunnen duidelijk niet wachten om het eindresultaat te bekijken. "Dit is geweldig, één en al vrolijkheid", zegt een vrouw die zelf met een foto in het boek staat. "Het is echt heel mooi geworden."Een andere man heeft vooral ook veel bewondering voor de makers van het boek. "Ik ben zelf grafisch vormgever en weet dus wat een klus dit is. Echt ongelooflijk wat ze gepresteerd hebben."Het was nog even spannend of de deadline van vijftig uur gehaald zou worden. Uiteindelijk is er donderdagnacht tot heel laat gewerkt, en lukte het - ondanks vertraging op vrijdagochtend - tóch om het boek op tijd af te krijgen Het boek telt 144 pagina's en kost 24,95 euro. In totaal zijn er tweeduizend exemplaren gedrukt.