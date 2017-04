Klaas Otto denkt dat hij ontsnapte aan moordaanslag: 'Ik ben in de val gelokt'

BERGEN OP ZOOM - Klaas Otto uit Bergen op Zoom denkt dat hij op 15 februari is ontkomen aan een moordaanslag. Dat zegt de advocaat van de oprichter van motorclub No Surrender tegen BN DeStem. “Mijn cliënt is ervan overtuigd dat hij in de val is gelokt.” Door toeval zou de aanslag niet zijn uitgevoerd.

Die betreffende dag had Klaas Otto een afspraak met Piet S, de schoonvader van zijn zoon. S. zou nadrukkelijk hebben gevraagd in wat voor auto hij zou zitten. Klaas Otto zei dat dat een rood Fiatje was. “Maar hij liet zich door zijn zoon wegbrengen in een witte Mercedes”, zegt advocaat Louis de Leon tegen BN DeStem.



'Aan dood ontsnapt'

Vlakbij de toegang van het woonwagenkamp zag Klaas Otto twee mannen met capuchons op in een auto zitten. Toen dacht hij er niet veel van, maar door latere gebeurtenissen is Klaas Otto ervan overtuigd geraakt dat het tweetal hem stond op te wachten.



Volgens de advocaat zag het tweetal Klaas Otto niet omdat hij in een andere auto zat. “Hij is aan de dood ontsnapt”, aldus De Leon. Er is geen aangifte gedaan. Klaas Otto en zijn advocaat gaan ervan uit dat de politie op de hoogte is: alle telefoongesprekken worden afgeluisterd.



Klaas Otto had in Etten-Leur ook een ontmoeting met medeverdachte Janus de V. Dat mocht niet van justitie, omdat hij voorwaardelijk vrij was. Hij werd meteen weer opgepakt en vastgezet.