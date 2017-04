Brand verwoest dak van Mariaschool in Lieshout

LIESHOUT - Bij de Mariaschool aan de Wieken in Lieshout is zaterdagmiddag brand uitgebroken. De brand ontstond in een container bij de basisschool en sloeg over naar het dak. De politie kijkt of er onderzoek naar brandstichting nodig is.

Het dak van het gebouw heeft veel schade opgelopen. De vlammen hebben niet gewoed in de school zelf. Volgens een woordvoerder van de brandweer is er binnen wel sprake van rookschade.



Onderzoek

Het is dus nog niet duidelijk hoe de brand is ontstaan. Volgens een woordvoerder van de brandweer wordt gekeken of er een onderzoek moet worden gestart naar brandstichting.

De brandweer had het vuur snel onder controle. Er raakte niemand gewond.