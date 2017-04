Michael van Gerwen gooit negendarter en wint Players Championship

WIGAN - Michael van Gerwen heeft zaterdag Players Championship 9 op zijn naam geschreven. De regerend wereldkampioen gooide in de finale een negendarter, mede door die perfecte leg versloeg hij Robert Thornton en pakte hij de titel.

Michael van Gerwen maakte donderdag indruk met een 7-0 zege op Adrian Lewis. Met die zege zette hij een nieuw record in de Premier League. Hij had slechts 95 pijlen nodig om de wedstrijd te winnen. Het vorige record stond op 96 pijlen, Van Gerwen zette dat record neer tijdens een wedstrijd tegen Phil Taylor.



Het goede gevoel van de Premier League nam Van Gerwen mee naar Wigan. Chris Quantock werd in de eerste ronde met 6-0 naar huis gestuurd, Paul Nicholson werd een ronde later met 6-1 verslagen. In de derde ronde had Van Gerwen meer moeite met Wayne Jones, maar met een 6-4 zege ging Mighty Mike door naar de volgende ronde.



In de vierde ronde was Van Gerwen te sterk voor Gary Anderson (6-4), daarna stond hij in de kwartfinale weer tegenover Adrian Lewis. Net als donderdag was Van Gerwen de sterkste, al ging het dit keer minder makkelijk: 6-5. In de halve finale gaf Van Gerwen landgenoot Jan Dekker geen enkele kans. Dekker kreeg de hele wedstrijd geen enkele kans op een dubbel: 6-0. In de finale was Van Gerwen mede door een negendarter te sterk voor Thornton: 6-2.

Benito van de Pas speelde vorig weekend de finale van de German Open. Hij kon die goede prestatie geen goed vervolg geven, ondanks zijn ambitie om snel in de richting van de top tien van de wereldranglijst te gaan. zaterdag werd de Tilburgse darter in de eerste ronde uitgeschakeld door Richard North (4-6).Jelle Klaasen hield het een ronde langer vol. In de eerste ronde was de darter uit Alphen, als twaalfde geplaatst, nog te sterk voor Madars Razma. Een ronde later werd hij uitgeschakeld door Andrew Gilding (3-6). Berry van Peer werd ook in de tweede ronde uitgeschakeld. In de eerste ronde was de darter uit Sprundel met 6-4 te sterk voor Ronny Huybrechts, een ronde later moest hij zijn meerdere erkennen in Joe Murnan (6-3).