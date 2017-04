Klein kind en vader gewond bij ongeluk in Eindhoven

EINDHOVEN - Een man en een klein kind zijn zaterdagavond gewond geraakt bij een ongeval in Eindhoven. Het ongeluk gebeurde op de kruising van de John F. Kennedylaan en de Onze Lieve Vrouwestraat. De vader en zijn kind zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht.

Het busje waarin het tweetal zat, kwam in botsing met een auto. Het busje sloeg om waarbij de man en het kind gewond raakten. De bestuurder van de auto bleef ongedeerd.



Kruising dicht

De kruising was een tijdje afgesloten voor onderzoek. De oorzaak van het ongeval is nog onbekend.