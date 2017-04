Auto crasht tegen bushokje, twee gewonden

TILBURG - Een auto is zaterdagavond dwars door een bushokje aan de Stappegoorweg in Tilburg gereden. Volgens een getuige zijn er zeker twee gewonden. Eentje is met spoed naar het ziekenhuis gebracht.

Hoe het ongeluk kon gebeuren, is niet bekend. De auto raakte door onbekende oorzaak van de weg en vloog door het bushokje heen.



Het is niet bekend of er iemand in het hokje zat te wachten.