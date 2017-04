Man zwaargewond bij steekpartij in Tilburg, vrouw aangehouden door politie

TILBURG - Bij een steekpartij in een woning aan het Pieter Vreedeplein in Tilburg is zaterdagavond een man zwaargewond geraakt. Een vrouw is door de politie aangehouden.

De man werd rond half acht in zijn borst gestoken en is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. De relatie tussen de gewonde man en aangehouden vrouw wordt nog onderzocht. "Voor zover ik weet gaat het om een stelletje", laat een politiewoorder weten.



Plein afgesloten voor onderzoek

Zeven politiewagens kwamen ter plaatse. Ook een ambulance en traumahelikopter werden opgeroepen.



De politie en technische recherche doen onderzoek naar de gebeurtenissen. Het is volgens de politie nog volstrekt onduidelijk wat zich in de woning heeft afgespeeld. De vrouw is aangehouden en meegenomen naar het politiebureau. "Maar het kan nog alle kanten op", aldus de woordvoerder.



Het plein is afgesloten voor onderzoek.