Dronken bestuurder rijdt met auto de sloot in

GEFFEN - Op De Gemert in Geffen is zaterdagochtend een auto in de sloot terecht gekomen. De bestuurder kon zelf uit zijn voertuig komen. Bij controle op het politiebureau bleek dat hij gedronken had.

Toen de politie ter plaatse kwam, was de man al uit de auto gekomen. Tijdens het onderzoek bleek dat de bestuurder andere automobilisten rechts – via de berm – had ingehaald en de macht over het stuur was verloren. De auto kwam op de kop in de sloot terecht.



Volledig door het lint

Al snel werd duidelijk dat de man gedronken had, op het bureau blies hij 1,3 promille. De verdachte reed roekeloos en was onder invloed. Omdat wordt getwijfeld aan zijn rijgeschiktheid, wordt de man aangemeld bij het CBR.



Toen de politie dit aan de man vertelde, ging hij volledig door het lint. Hij gooide een bureau met computer om en dreigde zichzelf iets aan te doen. Er is een hulpverleningstraject voor hem opgestart, meldt de politie van Oss op Facebook.