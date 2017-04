Dode na steekpartij Molenweg in Oss

OSS - Op de Molenweg in Oss is zaterdagavond een man neergestoken en overleden. De aanleiding voor de steekpartij is nog onduidelijk.

De steekpartij werd rond halftwaalf gemeld bij de politie.



Dader gevlucht

Het slachtoffer is nog door ambulancepersoneel behandeld op straat behandeld, maar dit kon niet voorkomen dat hij aan zijn verwondingen overleed.



De dader vluchtte na de steekpartij.