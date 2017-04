Diana Magielse (42) vermist, verwarde toestand waarin ze vanuit Geldrop vertrok 'baart zorgen'

GELDROP - De 42-jarige Diana Magielse uit Helmond wordt sinds zaterdag vermist. Ze vertrok rond halfdrie zaterdagmiddag te voet vanuit het huis van haar broer aan de Koninginnestraat in Geldrop. Daar logeerde ze, laat een zwager zondagochtend aan Omroep Brabant weten. De toestand waarin ze vertrok, baart de familie en de politie zorgen. "Ze is verward", zegt haar zwager.

"We zijn gisteren meteen gaan zoeken. En we hebben vrienden en kennissen gebeld. Maar sinds gistermiddag hebben we niks meer van Diana vernomen. Het is zoeken naar een speld in een hooiberg", vertelt hij verder.



Haar telefoon heeft Diana niet meegenomen. Maar het lijkt er volgens haar zwager op dat ze zaterdagavond nog wel ingelogd is geweest op haar Facebookpagina. "Dat geeft ons hoop", zegt hij. Door oproepen te doen via social media hoopt de familie van Diana snel iets te horen van haar.





In een oproep op Facebook noemt de politie de vermissing van Diana ‘urgent’. Haar telefoon nam ze dus niet mee. Haar OV-kaart wel. Ze kan volgens haar zwager dus overal zijn wanneer ze bijvoorbeeld op de trein is gestapt.



Het is volgens hem niet de eerste keer dat Diana vermist is.



Zaterdagavond om halftien werd de vermissing van Diana gemeld in een Burgernetbericht . Hierin werd het signalement van haar gemeld.

Diana heeft een normaal postuur, bruin haar tot op haar schouders. Ze droeg toen ze bij haar broer wegging een grijze jas tot op de knieën en een blauwe spijkerbroek.