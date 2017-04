Van boeken voor arbeiders naar de zonnegroet en belastingadvies: rol bibliotheek verandert

EINDHOVEN - Er wordt geknutseld, geoefend met ingewikkelde yoga-standjes, genoten van koffie met appelgebak of een belastingaangifte ingevuld. Rara, waar is dat?

De bibliotheek!



De bibliotheek? Ja, want dat is allang niet meer alleen een plek waar je boeken leent. Al denken veel mensen dat nog steeds wel, zo blijkt uit recent imago-onderzoek van de bibliotheek Eindhoven. "Mensen weten zelfs niet eens dat we e-books hebben", vertelt medewerkster Cilia Groothuis.



Ontwikkeling arbeidersklasse

Zo’n honderd jaar geleden werden bibliotheken opgericht om de arbeidersklasse middelen te verschaffen waarmee ze zichzelf kunnen ontwikkelen. "Dat ging toen via boeken", licht Francien van Bohemen van de Vereniging Openbare Bibliotheken toe. Vandaar die eindeloze planken met literatuur.



Het aantal uitgeleende boeken daalt; het aantal openbare bibliotheken is redelijk stabiel. In Brabant cirkelt het rond de tachtig. Maar de rol is wel veranderd. Nu staan geen boeken, maar mensen centraal. Hier kunnen volwassenen dingen kunnen leren om zich te handhaven in, en mee te doen aan de moderne, ingewikkelde, digitale wereld.



Expats en gezondheid

Vandaar dat er ook taallessen gegeven worden aan allochtonen en expats. En juridisch advies. En kunstcolleges. En uitleg over omgaan met stress. En gezondheidsadvies. Inmiddels gaat het bij de helft van de activiteiten van de bibliotheken om mensen wijzer te maken, nog maar een kwart van de tijd gaat naar het uitlenen van boeken.



Zo geven deze instellingen een steuntje in de rug. En dat gaat ver, want er is net een proef geweest in Midden-Brabant met het UWV. De bedoeling was om mensen die laaggeletterd zijn of weinig werkervaring hebben, een opkontje te geven richting een baan. Ze leerden een sollicitatiebrief schrijven of zich presenteren.



Ook de bibliotheek in Eindhoven speelt een voortrekkersrol als het gaat om de toekomst. "Ze hebben een lastige tijd achter de rug. En ze hebben nu de omslag naar een bibliotheek voor mensen gemaakt", aldus Francien van Bohemen.



Piraten

De biebs richten zich ook op kinderen. Tijdens deze meivakantie zijn er ook extra veel activiteiten georganiseerd.Van Bohemen: "Een jongere die goed kan lezen, heeft een betere start in de samenleving. Omdat kinderen het best iets leren wat ze leuk vinden, proberen we hun leesplezier te bevorderen."



Dus zijn er vestigingen in scholen – alleen al 70 rondom Eindhoven – waar medewerkers kinderen helpen bij het uitzoeken van boeken waar ze een klik mee hebben: "Die kunnen helpen bij een vraag als ‘Ik houd van piraten’ of ‘Ik vond dat en dat boek leuk, ik wil er net zo een lezen."



Oja en een beetje geluid is niet erg. "Muisstil hoeft het absoluut niet te zijn. Het is tegenwoordig allemaal wat vrolijker en vriendelijker. En we hebben zelfs nog boeken", aldus een lachende Cilia Groothuis.