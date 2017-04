19-jarige scheurt met 116 per uur over Burgemeester Brokxlaan in Tilburg

TILBURG - Een 19-jarige automobilist kon zaterdag zijn rijbewijs inleveren nadat hij met een snelheid van 116 kilometer per uur over de Burgemeester Brokxlaan in Tilburg scheurde. Een volgens de politie ‘absurd hoge snelheid’. Op de weg achter het station mag je vijftig.

De politie hield zaterdag meerdere snelheidscontroles in Tilburg. Zo werden op de Schouwburgring elf bestuurders op de bon geslingerd voor snelheidsovertredingen.



De hoogst gemeten snelheid hier was 97 kilometer per uur. Ook hier mag je vijftig.

Rijbewijs net niet kwijt

Op de Ringbaan Oost mocht een 22-jarige automobilist zijn rijbewijs nog net behouden. Hij jakkerde met 102 kilometer per uur over de weg. De politie paste de wettelijke correctie toe van vier kilometer per uur.



Hierdoor reed hij net geen vijftig kilometer per uur te hard en hoefde hij zijn rijbewijs niet in te leveren.