Doodsbedreiging aan het adres van NS-medewerker: 'Ik wil je dood maken'

ROOSENDAAL - ‘Ik wil je dood maken’ en ‘ik heb een pistool’. Deze doodsbedreiging kreeg een NS-medewerker in de trein van Antwerpen naar Roosendaal naar eigen zeggen naar zijn hoofd geslingerd. De 19-jarige medewerker van de catering heeft aangifte gedaan van bedreiging.

Voor de bedreiging is op het station in Roosendaal een 34-jarige man met onbekende woon- of verblijfplaats aangehouden.



De verdachte die de bedreigingen in het Engels zou hebben geuit, stootte de cateringmedewerker volgens de politie in de drukke internationale trein aan.



Van scheldpartij naar doodsbedreiging

Toen het slachtoffer hem hierop aansprak, begon de verdachte hem in het Engels uit te schelden. Dat ging vervolgens over in de doodsbedreiging.

De politie werd gewaarschuwd en een veiligheidsteam van de NS kon de verdachte op het station in Roosendaal aanhouden. De verdachte zit nog vast.