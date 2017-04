Door brand beschadigde Mariabasisschool in Lieshout wil na meivakantie weer open

LIESHOUT - De door brand beschadigde Mariabasisschool in Lieshout hoopt volgende week maandag weer gewoon open te zijn. "We zetten alles op alles om na de meivakantie weer gewoon les te kunnen geven in onze school", aldus schooldirecteur Xaviër de Wit.

Zaterdagavond stichtte een groepje kinderen brand bij de school. Eén van de kinderen is een leerling van de basisschool, heeft de schooldirecteur aan Omroep Brabant laten weten.



Brandschade

De schade als gevolg van de brand beperkt zich gelukkig alleen tot de buitenkant van het gebouw, op wat materiële schade in het schoolgebouw na. In het schoolgebouw zelf is geen brand geweest