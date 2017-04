Treinverkeer bij Wouw maandagmorgen hervat

WOUW - Het treinverkeer tussen Roosendaal en Bergen op Zoom wordt maandagochtend volgens het spoorboekje hervat. Dit meldt een woordvoerder van de Nederlandse Spoorwegen.

Sinds vrijdagmorgen zeven uur rijden er op het traject geen treinen. Toen botste een Intercity tegen een dieplader. Dit gebeurde op een bewaakte overweg over de Plantagebaan in Wouw.



Ravage groot, slechts één gewonde

De ravage was groot. Bij het ongeluk raakte alleen de conducteur van de trein lichtgewond.



Mogelijk is er vanaf middernacht wel al goederenvervoer mogelijk tussen Roosendaal en Bergen op Zoom. Zekerheid hierover kan een woordvoerder van spoorwegbeheerder ProRail wellicht pas zondagavond laat geven.



'Chauffeur ervaren man'

Nico van der Vlist, de werkgever van de man die de dieplader achterliet op het spoor, reageerde zaterdag onthutst op het voorval. Volgens hem is de chauffeur een ervaren man, die gewend is om met een dieplader te rijden. ”Hij geeft aan dat hij zelf niet weet wat er gebeurd is”, aldus de directeur van Van der Vlist Logistics.