Dit mag niet fout gaan voor Feyenoord, maar Frans Bouwmeester blijft voorzichtig

BREDA - Er zijn opmerkelijke parallellen tussen de voetbalseizoenen 1960-’61 en 2016-’17. Net als nu moest Feyenoord 56 jaar geleden heel lang wachten op een kampioenschap en kon de Rotterdamse ploeg in de voorlaatste competitiewedstrijd én uitspelend de titel pakken. Dat deed Feyenoord niet om ‘pas’ in de slotronde de eerste plaats definitief veilig te stellen.

“Voor de supporters zou het verschrikkelijk zijn wanneer ze net als toen nog een week moeten wachten. Die gaan eraan kapot, het is niet te geloven hoe er in Rotterdam wordt meegeleefd”, weet Frans Bouwmeester.



Bouwmeester kampioen in 1961

De voormalig scout van NAC én Feyenoord weet waarover hij praat. De 76-jarige oer-Bredanaar was speler van het Feyenoord-team, dat in 1961 nummer één van Nederland werd. Rotterdam-Zuid had er liefst 21 jaar naar gehunkerd.



“In de voorlaatste wedstrijd moesten we tegen VVV, in Venlo. Een gelijkspel was voldoende. De spelers waren er niet blij mee, maar hun bus was al beschilderd. We kregen een pak slaag. Het werd drie-één. Zodoende moesten we in de laatste wedstrijd van het sterke Rapid JC winnen. Dat lukte ons."



'Dat is voetbal'

"Dit seizoen moet Feyenoord het niet zover laten komen. Het kan eigenlijk nauwelijks fout gaan. Maar ja, kijk eens naar vorig seizoen toen Ajax bij De Graafschap niet verder kwam dan een gelijkspel waardoor PSV kampioen werd. Dat is voetbal. In mijn tijd als Feyenoorder heb ik het ook meegemaakt dat we na een overwinning op het grote Real Madrid voor de KNVB-beker werden uitgeschakeld door RCH.”



Bouwmeester maakte deel uit van een geweldige Feyenoord-generatie waarmee hij in zes jaar drie keer tot Nederlands beste werd gekroond. “Ik kwam er in een gespreid bedje. Beetje vergelijkbaar met de periode dat ik bij NAC debuteerde. Als zestienjarige werd ik omringd door routiniers, daar word je alleen maar beter van."



Moulijn, Pieters Graafland

"In Rotterdam werd ik gedragen door mannen als Cor van der Gijp, Gerard Kerkum, Jan Klaassen, Beertje Kreijermaat, Coen Moulijn, Eddy Pieters Graafland en Cor Veldhoen. Iedereen wist van elkaar wat ze wat ze konden en wat ze vooral niet moesten doen.”



Ook toen was de hunkering in de Maasstad enorm, weet Bouwmeester zich nog te herinneren. “Toen konden er in De Kuip zevenenzestigduizend mensen, maar dat stadion had wel drie keer uitverkocht kunnen worden. Buiten stond er een veelvoud aan fans. Geweldig om mee te maken”, aldus de man, van wie onlangs bekend werd dat hij een nier heeft gekregen van zijn dochter.



'Geen onoverwinnelijk Feyenoord'

Het huidige Feyenoord kan er op dit moment alleen nog maar van dromen, maar Bouwmeester gunt ‘zijn’ club alle succes. “Toch is het geen onoverwinnelijk Feyenoord zoals in mijn tijd. Je ziet wel dat een aantal jongere jongens er in een jaar tijd op vooruit is gegaan."



"Voetbaltechnisch vind ik FC Twente van alle eredivisieclubs een leuk team hebben. Ajax mocht er bij vlagen ook zijn, PSV is me enorm tegen gevallen. Feyenoord moest het vooral van de strijd hebben. Die ploeg heeft enkele uitstekende duels achter de rug, maar ook wat steken laten vallen. Ze had het geluk dat een aantal vreselijke slechte wedstrijden toch werd gewonnen.”



Eric Botthegin

Eén van de steunpilaren in het huidige Feyenoord heeft zowaar, net als Bouwmeester in zijn actieve periode, een NAC-verleden: Eric Botthegin. “Ik heb hem zes jaar geleden beoordeeld, nadat we een tip hadden gekregen van Jan Everse (oud-speler van onder meer Feyenoord en Ajax, red.). We konden hem voor een prikkie naar Breda halen. Daarna legde Feyenoord een miljoen euro voor hem neer.”



En zo heeft de vijfvoudig international indirect een aandeel gehad in het Rotterdamse succes, mits de schaal inderdaad naar Feyenoord gaat. Bouwmeester: “Als dit niet gebeurt, dan gaat heel de stad plat, inclusief de haven. Ik moet er niet aan denken.”