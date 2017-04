Portier café Steenbergen zwaar mishandeld door vriendengroep

STEENBERGEN - Een portier van een café aan de Markt in Steenbergen is afgelopen nacht zwaar mishandeld. Hij is volgens de politie in zijn gezicht gespuugd en geslagen. Ook kreeg hij klappen en schoppen op zijn hele lichaam.

Volgens de politie was dit het werk van een vriendengroep. Er kon niemand worden aangehouden.

Klant weigerde zaak te verlaten

De problemen begonnen rond middernacht toen de uitsmijter een lastige klant vroeg de zaak te verlaten. Hij had zich hinderlijk gedragen. De man weigerde en hij spuugde de portier in zijn gezicht.

Een uurtje later kwam de man met vrienden terug om verhaal te halen. Het slachtoffer kreeg op het terras van het café eerst een paar vuistslagen op zijn hoofd van de lastige klant. Daarna volgden zijn vrienden zijn voorbeeld en namen ze de man te grazen.

De portier vluchtte vervolgens het café binnen. Nadat de gealarmeerde politie was gearriveerd, waren de daders alweer verdwenen. Wel heerste er nog een vijandige sfeer in het café.De eigenaar besloot daarop de zaak te sluiten, omdat hij de veiligheid van zijn personeel niet meer kon garanderen. De aanwezigen hebben het pand onder begeleiding van agenten verlaten. Ambulancepersoneel heeft het slachtoffer behandeld.